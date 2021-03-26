Украинцы стали гораздо хуже относится к акциям в поддержку Стерненко

Отношение украинцев к массовым акциям в поддержку Сергея Стерненко ухудшилось. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса группы «Рейтинг», проведенного 23-24 марта методом телефонных интервью с использованием компьютера.

43% опрошенных не поддерживают протестные акции в поддержку Стерненко, а в начале месяца таких было только 29%.

23% поддерживают их, но не хотят принимать в них участие (процент не изменился).

4% опрошенных украинцев поддерживают акции, и готовы в них участвовать.

Безразлично к акциям протеста относятся 21% опрошенных.

Наибольшая поддержка — среди сторонников «Европейской солидарности» и «Голоса», наименьшая — среди сторонников партии Мураева.

74% респондентов сказали, что слышали об акции в поддержку Сергея Стерненко, в ходе которой было повреждено здание Офиса президента. Подавляющее большинство опрошенных считают, что митингующих нужно наказать за совершенный вандализм.

65% сказали, что нужно было бы заставить участников акции убрать за собой или оплатить убытки, а 20% вообще за то, чтобы завести против них уголовные дела, вплоть до заключения.

Лишь 9% за то, чтобы не реагировать на это.

23 февраля одесский суд признал Сергея Стерненко и Руслана Демчука виновными в разбойном нападении на депутата Коминтерновского райсовета Одессы и бывшего руководителя райорганизации партии «Родина» Сергея Щербича, которое якобы произошло в 2015 году.

Им назначили наказание в виде лишения свободы на 7 лет и 3 месяца. До вступления приговора в законную силу они должны находиться под стражей.

Тюремный срок Стерненко дали по ч. 2 ст. 187 (разбойное нападение) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса. Его также признали виновным по ч. 2 ст. 146 (похищение человека), но освободили от наказания в связи с истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

20 марта около тысячи активистов пришли на Банковую на протест против приговора Сергею Стерненко. Во время акции были использованы файеры, дымовые шашки, петарды, взрывпакеты, фейерверки. Стены Офиса президента расписали лозунгами, а табличку с надписью «Президент Украины» повредили.