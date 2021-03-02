ЕС ввел новые санкции против РФ из-за Навального

ЕС вводит санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на дипломатические источники в Брюсселе.
По их информации, соответствующий правовой акт уже принят в письменной форме и «в самом скором времени» будет опубликован в Официальном журнале ЕС. По информации DPA, под ограничительные меры попали генпрокурор РФ Игорь Краснов, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Росгвардией Виктор Золотов.
В понедельник СМИ со ссылкой на источники сообщали о том, что послы 27 стран Евросоюза согласовали новые меры в отношении России из-за ситуации вокруг Навального, которые вводятся в рамках нового санкционного механизма ЕС.
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