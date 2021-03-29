Навальный за две недели в колонии получил шесть выговоров

За две недели в колонии ИК-2 во Владимирской области Алексей Навальный получил уже шесть выговоров, сообщается в посте, который опубликован от имени оппозиционера в его Instagram.
"Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО (штрафной изолятор.— Ред.), а штука это неприятная, условия там близки к пыточным«,— написано в посте. По словам Навального, ему сделали выговор в том числе за то, что он «встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“», «отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской» и «на встрече с адвокатами был в футболке».
Алексей Навальный отбывает срок по делу «Ив Роше». В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег признаны виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. По версии следствия и суда, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, но в 2018 году Верховный суд РФ отказался отменить приговор. 2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок на реальный из-за нарушения условий испытательного срока.
Оппозиционер должен провести в колонии два года и восемь месяцев. Он пожаловался на ухудшение самочувствия, требовал допустить к нему лечащего врача, заявив, что ФСИН осознанно не оказывает ему должную медпомощь. Оппозиционер рассказал о болях в спине и онемении ноги.
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