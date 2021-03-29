Почти 250 тысяч жителей непризнанной ДНР уже получили российские паспорта

Темпы получения российских паспортов жителями непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) в последнее время ускорились, их уже получили почти 250 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник «глава» ДНР Денис Пушилин.

«Темпы получения паспорта Российской Федерации действительно ускорились, сегодня мы приближаемся к отметке в 250 тыс. Нужно делать все возможное, чтобы желающие стать гражданами России смогли это сделать как можно быстрее», — написал Денис Пушилин в Telegram.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ, позволяющий жителям «республик» Донбасса получить гражданство РФ в упрощенном порядке, год спустя указом Путина для жителей ЛДНР была отменена госпошлина за получение паспорта.