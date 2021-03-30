В Кремле исключили возможность объединения России и Беларуси

Максимально возможная интеграция России и Беларуси была бы в интересах жителей обеих стран, но о полном объединении государств речь не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

«Об объединении речи не ведется. Но максимально возможная углубленная интеграция, мы убеждены, была бы в интересах как россиян, так и белорусов», — сказал Песков.

Он напомнил, что между странами был заключен союзный договор, где прописана «определенная последовательность шагов по углублению интеграции» в рамках этих договоренностей.

Переговоры по углублении взаимной интеграции двух стран возобновились в 2019 году. В марте 2020 года источники СМИ сообщили, что Москва предложила Минску создать 12 наднациональных институтов. Среди них — единый эмиссионный центр, подразумевающий введение единой валюты, счетная палата и суд Союзного государства, единый таможенный орган, единый орган по учету собственности Союзного государства, единые налоговый и антимонопольный органы и другие.