Усиленный карантин во Львове продлили до 12 апреля

Из-за стремительного распространения коронавируса во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин в городе до 12 апреля и ввести ряд новых ограничений, сообщил львовский мэр Андрей Садовой.
«В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила: усиленный карантин продолжить до 12 апреля; транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен; все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают; школы продолжают обучение в дистанционном режиме», — написал Садовой в своём Telegram-канале во вторник.
Он также подчеркнул, что все магазины непродовольственной группы и строительных товаров должны работать только на вынос и по предварительному заказу, а непродовольственные и смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты.
При этом открытие летних площадок в заведениях общественного питания в городе откладывается до 12 апреля, а сами заведения работают только на вынос. Полностью запрещается проведение всех массовых мероприятий.
Садовой отметил, что, по отдельным предоставлениям полиции, комиссия по чрезвычайным ситуациям временно приостанавливает работу нескольких заведений, которые нарушают карантинные ограничения, в частности, «Эпицентра» по адресу ул. Б.Хмельницкого, 188; «МакДональдза» по ул. Шевченко, 7 и других.
Львовский мэр также призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.
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