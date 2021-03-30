Войти
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
Путин объяснил отказ прививаться публично
позиция
Путин объяснил отказ прививаться публично

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

регионы
RSS

Усиленный карантин во Львове продлили до 12 апреля

317
Усиленный карантин во Львове продлили до 12 апреля

Из-за стремительного распространения коронавируса во Львове городская комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продлить усиленный карантин в городе до 12 апреля и ввести ряд новых ограничений, сообщил львовский мэр Андрей Садовой.

«В связи с резким увеличением больных и госпитализаций во Львове комиссия по чрезвычайным ситуациям решила: усиленный карантин продолжить до 12 апреля; транспорт переходит в режим спецперевозок. Бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен; все детские сады переходят в режим дежурных групп для детей, родители которых работают; школы продолжают обучение в дистанционном режиме», — написал Садовой в своём Telegram-канале во вторник.

Он также подчеркнул, что все магазины непродовольственной группы и строительных товаров должны работать только на вынос и по предварительному заказу, а непродовольственные и смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), должны быть закрыты.

Читайте также: AstraZeneca переименовала свою вакцину от коронавируса

При этом открытие летних площадок в заведениях общественного питания в городе откладывается до 12 апреля, а сами заведения работают только на вынос. Полностью запрещается проведение всех массовых мероприятий.

Садовой отметил, что, по отдельным предоставлениям полиции, комиссия по чрезвычайным ситуациям временно приостанавливает работу нескольких заведений, которые нарушают карантинные ограничения, в частности, «Эпицентра» по адресу ул. Б.Хмельницкого, 188; «МакДональдза» по ул. Шевченко, 7 и других.

Львовский мэр также призвал всех предпринимателей перевести своих работников на дистанционный режим работы, если это возможно.

Львов, карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 30 марта 2021
Понедельник, 29 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016