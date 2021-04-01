Лукашенко распорядился сделать белорусскую вакцину от коронавируса

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе главы государства агентству БелТА.

Документ предусматривает выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения Беларуси и Национальной академией наук комплекса мероприятий по разработке соответствующего препарата. В частности, распоряжением президента определены организации — исполнители работ по созданию вакцины, основные этапы и источники финансирования работ, сроки проведения доклинических и клинических испытаний.