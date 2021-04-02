В Украину пришли дожди и похолодание

В большинстве областей Украины завтра ожидается дождь и мокрый снег, местами грозы, температура ночью 4-9° тепла, днем 10-15° тепла.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«Ночью в западных, северных и Винницкой областях, днем в Украине, кроме юго-восточной части и большинства западных областей, дождь, ночью в Карпатах местами значительный дождь и мокрый снег, днем в центральных областях местами грозы», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, ветер юго-западный, в западных и северных областях с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, на западе, днем и на юге страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в юго-восточной части от 2° тепла до 3° мороза; днем 10-15° тепла, в западных и северных областях 7-12°; в Карпатах ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве и области 2 апреля ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 6-8° тепла, днем 8-10°, в Киевской области ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

Синоптики прогнозируют 3 апреля в южной и восточной частях, днем и в Карпатском регионе, 4 апреля ночью в большинстве западных, южных областей, днем в Украине дожди, в Карпатах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла, в южной и юго-восточной части ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем около 0°.

На Киевщине 3-4 апреля осадки не прогнозируются, лишь днем 4 апреля небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 5-10° тепла.

Согласно прогнозу, 5 апреля в южной части, днем и в восточных и центральных областях дожди, на остальной территории без существенных осадков. 6 апреля небольшие дожди, в западных областях без существенных осадков.

Температура ночью 0-5° тепла, в западных, 5 апреля и в северных и центральных областях от 3° тепла до 2° мороза; днем 6-12° тепла, 6 апреля в южной части и западных областях до 15°; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

В столичном регионе 5 апреля без осадков, 6 апреля небольшой дождь. Температура ночью 5 апреля от 3° тепла до 2° мороза, 6 апреля 0-5° тепла; днем 7-12° тепла.