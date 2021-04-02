«Украэрорух» завершил год с рекордными убытками

По итогам 2020 года государственное предприятие «Украэрорух» получило чистый убыток в размере 1,5 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана предприятия, сообщает Марлин.

Разница между доходом от реализации аэронавигационных услуг «Украэроруха» и их себестоимостью за прошлый год составила 664,4 млн гривен.

В «Украэрорухе» объясняют убыточность последствиями пандемии COVID-19. А именно: снижением интенсивности полетов, уменьшением количества самолетов в небе при продолжении работы диспетчерского и инженерного персонала и средств навигации.

Также негативно влияет дебиторская задолженность со стороны частной авиакомпании «Международные авиалинии Украины», которая на конец прошлого года задолжала более 1,3 млрд грн. Конечным бенефициаром МАУ является Игорь Коломойский.

По результатам 2019 года «Украэрорух» тоже отчитался о 1,12 млрд грн убытков.

В 2018 году финансовый отчет завершен годовой прибылью в размере 286,1 млн грн.

В течение 2020 года «Украэрорух» привлек долгосрочный кредит на 25 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития, а также 200 млн грн финансовой помощи от Администрации морских портов.

От предыдущих лет «Украэрорух» имеет кредит на сумму 10,1 млн евро от ЕБРР, 9,8 млн евро от Европейского банка инвестиций и соглашение на финансовый лизинг с кипрской компанией Stilbay Holdings Limited на сумму 3 млн евро.

Отметим, что уже несколько лет на госпредприятие не назначают директора. С октября 2019 года предприятием «Украэрорух» руководит исполняющий обязанности директора Андрей Ярмак.

Государственное предприятие «Украэрорух» подчинено Мининфраструктуры и осуществляет обслуживание воздушного движения Украины.