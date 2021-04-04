В ОП обнародовали повестку визита Зеленского в Катар

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества, сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.
«Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, вопросы помощи с безопасностью на Чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID-19, сотрудничество в направлении кибербезопасности», — рассказал Милованов агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, совместные с Катаром проекты «позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках».
Милованов добавил, что «Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы Украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнерства».
Как сообщалось, 5 апреля Зеленский с супругой Еленой посетят Государство Катар.
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