Зеленский провел встречу с эмиром Катара

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию, где он принимает участие в климатическом саммите, провел встречу с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, во время которой обсуждался вопрос активизации двустороннего сотрудничества между Украиной и Катаром.
«Во время встречи с Тамимом бин Хамадом Аль Тани обсудили активизацию торгово-экономического сотрудничества Украины и Катара, развитие военно-технического сотрудничества и возможность поставки в Украину катарского сжиженного газа. Поблагодарил за помощь в эвакуации граждан Украины из Афганистана», — написал Зеленский в Твиттере в понедельник.
Напомним, что в апреле Зеленский был в Катаре с официальным визитом. Тогда же был подписан ряд двусторонних документов.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016