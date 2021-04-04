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Папа Римский призвал в Пасху к примирению в Украине

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Папа Римский призвал в Пасху к примирению в Украине

Папа Римский Франциск назвал Воскресение Христа надеждой на примирение и успокоение пострадавших от пандемии. Об этом понтифик сказал в воскресенье в традиционном пасхальном обращении «Граду и миру», которое второй год подряд произнес не с балкона собора Святого Петра, а из одноименного собора.

Из-за действующих ограничительных мер присутствие верующих на площади было невозможно, в пасхальной службе участвовали около 200 человек. Папское обращение демонстрировалось в прямом эфире по телевидению, а также многочисленных интернет-платформах в стриминге. «Воскресение Христова — это не мираж, это не мановение волшебной палочки, не указание выхода из тяжелого положения, в котором мы все находимся. Пандемия идет еще в полную силу, экономический и социальный кризис бьют особенно по наиболее бедным, и несмотря на это, и это по истине возмутительно, не прекращаются военные конфликты, а военные арсеналы только наращиваются», — сказал понтифик.

«Слишком много насилия сохраняется в мире! Господи, ты — наш мир, помоги победить менталитет войны. Позволь тем, кто стал пленниками этих конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, вернуться живыми и здоровыми и к своим семьям. Внуши всем правительствам мира остановить новую гонку вооружений. Христос, дай мир возлюбленной и измученной Сирии, где миллионы людей живут в негуманных условиях», — сказал Франциск. Он упомянул другие зоны конфликтов на Ближнем Востоке, в Йемене, Ливии, «где наконец-то виден конец годам вражды», а также Мьянму, «где борются за демократию».

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«Воскресение Христа — это надежда для всех, кто страдает от пандемии, для больных и тех, кто потерял близких. Воскресение Христа — это и надежда для всех молодых, кто вынужден на долгое время отказаться от посещения учебных заведений и общения с друзьями. Нам всем нужны реальные отношения с другими людьми, а не виртуальные, особенно в возрасте, когда формируется личность», — отметил Франциск.

Папа Римский, Донбасс, Пасха
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