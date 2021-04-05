Разумков раскритиковал решение Зеленского о новых санкциях

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков раскритиковал введение санкций против украинских кампаний и граждан за контрабанду. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24».
«В решении были указаны... граждане Украины, которые находятся на территории нашего государства. На мой взгляд, если мы вводим в отношении их какие-то санкции, то это должно быть уже по результатам задержания, вручения подозрения, возможно, уже решения суда», — сказал Разумков.
При этом он отметил, что в отношении иностранных компаний «закон о санкциях абсолютно корректно может действовать».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Меры затронули десять физических лиц, а также 79 компаний.
Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.
В частности, под санкции попали одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого Зеленский называл «крестным отцом контрабанды». Санкции также введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество), российской группы «Волга-Днепр», которая занимается грузовыми авиаперевозками; севастопольского «Севмормаша-2М» и владивостокского «Дальзавода», занимающихся строительством и ремонтом судов; заводов «Молот-механика» (металлообработка), «Спецагрегат» (производство техники и оборудования для аэродромов и авиации), военного концерна «Звездочка» и других.
Также Киев ввел санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.
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