Зеленский рассчитывает привлечь Катар к модернизации украинских портов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах развития и модернизации в ближайшем будущем сети украинских портов при содействии Катара, что позволит стране стать важным портовым центром на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба главы государства.
«Мы рады, что катарская компания QTerminals зашла в концессию, зашли в украинский порт, можно сказать, в порты, потому что есть заинтересованность в следующих шагах — соответствующий документ подписан между нашими государствами. Будем развивать и модернизировать украинские порты, а с такими надежными партнерами можем стать важным портовым центром на Черноморском побережье в нашем регионе», — заявил Зеленский в ходе визита в Катар в понедельник.
Он добавил, что между Украиной и Катаром подписан документ о признании дипломов украинских моряков.
Зеленский также отметил, что в Украине очень заинтересованы в поставках через LNG-терминалы сжиженного газа, а также в привлечении катарских специалистов к разработке черноморского шельфа, о чем также подписан меморандум.
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