Данилов снова выступил против использования понятия «Донбасс»

Понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно — в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время — как инструмент информационной войны. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.
По его словам, целью этого является противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающие в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.
«Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места „Донбасса“ в российском информационном повестке дня: „выбор Донбасса“, „ущемления прав народа Донбасса“, „разговор с Донбассом“, „народ Донбасса“, „ополчение Донбасса“, „власть Донбасса“», — написал Данилов.
Он добавил, что употребление термина «Донбасс» сегодня — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.
Данилов убежден, что понятие «Донбасс» нельзя рассматривать как «исторически устоявшееся».
«В случае с названием „Донбасс“ мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия „Донбасс“ части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным», — подытожил Данилов.
Ранее замечания Алексея Данилова об опасности использования понятия «Донбасс» в контексте Украины-российской войны вызвало бурное обсуждение.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016