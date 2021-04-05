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Данилов снова выступил против использования понятия «Донбасс»

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Данилов снова выступил против использования понятия «Донбасс»

Понятие «Донбасс» целенаправленно используется спецслужбами Российской Федерации начиная с 2000 года, и особенно активно — в период российской агрессии против Украины с 2014 года и по настоящее время — как инструмент информационной войны. Об этом написал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Facebook.

По его словам, целью этого является противопоставление и искусственное выделение определенного региона Украины как территории, которая якобы имеет особые права и статус, дающие в дальнейшем основания обосновать создание и существование государственных псевдообразований.

«Даже поверхностный мониторинг любых российских государственных информационных ресурсов даст полное представление и доказательства места „Донбасса“ в российском информационном повестке дня: „выбор Донбасса“, „ущемления прав народа Донбасса“, „разговор с Донбассом“, „народ Донбасса“, „ополчение Донбасса“, „власть Донбасса“», — написал Данилов.

Он добавил, что употребление термина «Донбасс» сегодня — это постоянная подпитка российского антиукраинского нарратива и подыгрывание российской пропаганде.

Данилов убежден, что понятие «Донбасс» нельзя рассматривать как «исторически устоявшееся».

«В случае с названием „Донбасс“ мы имеем дело со сравнительно новым определением, которое исторически охватывало территорию Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей, а также регионов современной Российской Федерации, в частности, Ростовской области. И поэтому даже учитывая это обстоятельство, применение названия „Донбасс“ части территории Луганской и Донецкой областей Украины, оккупированных Российской Федерацией, не является корректным», — подытожил Данилов.

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Ранее замечания Алексея Данилова об опасности использования понятия «Донбасс» в контексте Украины-российской войны вызвало бурное обсуждение.

Донбасс, Алексей Данилов
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