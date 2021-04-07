В Германии сейчас выявляют меньше заболевших чем в Украине

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9677, скончались 298 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
Днем ранее сообщалось о 6885 новых случаях заболевания и 90 летальных исходах.
В декабре прошлого года — январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.
По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 910 445 человек, скончались около 77,4 тысячи заразившихся.
В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 11 472 человек, умер 481 пациент.
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