В Германии сейчас выявляют меньше заболевших чем в Украине

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за сутки на 9677, скончались 298 человек, сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Днем ранее сообщалось о 6885 новых случаях заболевания и 90 летальных исходах.

В декабре прошлого года — январе нынешнего года число заболевших за сутки в Германии порой превышало 25 тысяч, а то и 30 тысяч. Сейчас в ФРГ говорят о третьей волне коронавируса, карантинные меры продлены до 18 апреля.

По данным института Роберта Коха, с начала эпидемии в Германии коронавирусом заразились 2 910 445 человек, скончались около 77,4 тысячи заразившихся.

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 15 415 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 11 472 человек, умер 481 пациент.