Тест Навального на коронавирус показал отрицательный результат

Врачи не выявили коронавирус у российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Навальный отбывает срок в колонии № 2 во Владимирской области, 5 апреля политика перевели в медико-санитарную часть.
"Первый тест показал отрицательный результат. Однако зачем-то у него взяли и второй анализ, его результат мы пока не знаем«,— сказала Михайлова ТАСС.
По итогам полного обследования установлено, что туберкулеза у Алексея Навального нет, сообщил источник газеты «Известия». По его данным, предварительный диагноз — ОРВИ, Навальный находится под наблюдением врачей, но отказывается от приема лекарств.
5 апреля оппозиционер сообщил, что у него сильный кашель и температура. ФСИН подтвердила, что он заболел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Алексея Навального обеспечат лечением в колонии, но о каких-то особых условиях «речи идти не может». 31 марта политик объявил голодовку.
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