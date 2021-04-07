Тест Навального на коронавирус показал отрицательный результат

Врачи не выявили коронавирус у российского оппозиционера Алексея Навального, сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Навальный отбывает срок в колонии № 2 во Владимирской области, 5 апреля политика перевели в медико-санитарную часть.

"Первый тест показал отрицательный результат. Однако зачем-то у него взяли и второй анализ, его результат мы пока не знаем«,— сказала Михайлова ТАСС.

По итогам полного обследования установлено, что туберкулеза у Алексея Навального нет, сообщил источник газеты «Известия». По его данным, предварительный диагноз — ОРВИ, Навальный находится под наблюдением врачей, но отказывается от приема лекарств.

5 апреля оппозиционер сообщил, что у него сильный кашель и температура. ФСИН подтвердила, что он заболел. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Алексея Навального обеспечат лечением в колонии, но о каких-то особых условиях «речи идти не может». 31 марта политик объявил голодовку.