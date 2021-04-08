Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о «провокационных действиях Киева», который якобы целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — сообащется там.
Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем.
«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.
«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности» и к активизации переговоров для выполнения минских соглашений, также отмечается в сообщении.
Помимо этого в ходе беседы обсуждались ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах. Также «в связи с проявленным канцлером интересом» была затронута ситуация с Алексеем Навальным, подробностей Кремль не привел. Кроме того, по инициативе Владимира Путина обсуждались вопросы, касающиеся деятельности зарубежных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.
Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце марта, о росте числа нарушений режима прекращения огня сообщила миссия ОБСЕ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016