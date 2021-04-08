Путин и Меркель обсудили ситуацию на Донбассе

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил о «провокационных действиях Киева», который якобы целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель», — сообащется там.

Отмечается, что Путин и Меркель обсудили ряд актуальных международных тем.

«При обмене мнениями по вопросам урегулирования внутриукраинского кризиса президент России и канцлер ФРГ выразили обеспокоенность в связи с эскалацией напряжённости на юго-востоке Украины. Владимир Путин обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения», — говорится в сообщении.

«Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями ранее достигнутых договоренностей, прежде всего — по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Сторонам конфликта адресован призыв к сдержанности» и к активизации переговоров для выполнения минских соглашений, также отмечается в сообщении.

Помимо этого в ходе беседы обсуждались ситуации в Сирии, Ливии и на Балканах. Также «в связи с проявленным канцлером интересом» была затронута ситуация с Алексеем Навальным, подробностей Кремль не привел. Кроме того, по инициативе Владимира Путина обсуждались вопросы, касающиеся деятельности зарубежных СМИ и неправительственных организаций в обеих странах.

Напомним, ситуация на Донбассе обострилась в конце марта, о росте числа нарушений режима прекращения огня сообщила миссия ОБСЕ.