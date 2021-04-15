Макрон обсудит с Зеленским и Меркель Донбасс и Россию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе завтрашней встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудит ситуацию на Донбассе и военную активность России у границ Украины. К президентам двух стран по видеосвязи присоединится канцлер Германии Ангела Меркель, передает AFP.

В Елисейском дворце рассказали, что темами беседы лидеров трех стран будут«эскалация напряженности на востоке Украины, а также наращивание российской военной мощи вдоль границы с Украиной. Как известно, Зеленский посетит Францию с официальным визитом 16 апреля, по итогам встречи с французским коллегой они проведут совместный брифинг.

Тема Донбасса была основной во время переговоров Эмманюэля Макрона и Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным 30 марта. Позднее, 8 апреля, Меркель созвонилась с президентом России и в ходе беседы призвала, в частности, снизить военное присутствие у границ Украины. В Кремле это требование отрицали.