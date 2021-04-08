В НБУ заявили, что не будут держать курс гривны

НБУ не будет сдерживать курс гривны, даже если он будет значительно отличаться от уровня, который заложен в госбюджете и других планах. Об этом заявил в своем интервью ZN.UA заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
На вопрос о том, будет ли НБУ помогать Минфину если увидит, что курс в госбюджете и в обменных пунктах не совпадает, он ответил:
«Хочу подчеркнуть еще раз, что у нас реализуется режим плавающего курсообразования, поэтому значение курса определяется исключительно динамикой спроса и предложения иностранной валюты на рынке. Мы не будем держать курс на уровне, предусмотренном в бюджете. Именно рынок генерирует спрос и предложение, а следовательно, и определяет курс. Что касается курсовой сезонности. Курс — это один из показателей, отображающий состояние нашей экономики. Нашей экономике присуща высокая доля аграрного сектора, который носит сезонный характер, соответственно, при таких условиях и курсовая динамика не может не иметь отдельных признаков сезонности, и это нормально. Это, наверное, не то, от чего нужно пытаться избавиться. Нам это надо воспринимать как данность и с этим жить, работать», — сказал он.
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