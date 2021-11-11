Путин пожаловался Меркель на «деструктивную политику Киева»

Президент России Владимир Путин обратил внимание врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель на деструктивную политику Киева, который делает ставку на силовые методы в Донбассе, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с исполняющей обязанности Федерального канцлера ФРГ Ангелой Меркель.
«При обмене мнениями по внутриукраинскому конфликту — президент России обратил внимание на деструктивную политику Киева, который все больше делает ставку на силовые методы, в том числе используя в нарушение минского Комплекса мер ударные беспилотные аппараты», — отмечается в сообщении Кремля.
Также два лидера обсудили тему Беларуси.
«Продолжено обсуждение обстановки на границах Белоруссии со странами Евросоюза. Подтверждена важность скорейшего урегулирования возникшего острого миграционного кризиса — в соответствии с международными гуманитарными нормами», — говорится в сообщении.
Добавляется, что Путин высказался в пользу восстановления контактов между государствами ЕС и Беларусью в целях решения данной проблемы.
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