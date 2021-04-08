Меркель в разговоре с Путиным потребовала отвести войска от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель провела в четверг телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого обсуждались конфликт на Донбассе, ситуация с Алексеем Навальным, Сирия, Ливия и обстановка в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщила представитель Кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

«Предметом разговора, помимо прочего, было усиленное военное присутствие России вокруг востока Украины. Канцлер потребовала отказаться от этого усиления войск, чтобы достигнуть деэскалации», — сообщила Деммер.

Напомним, ранее о разговоре двух лидеров сообщила пресс-служба Кремля. По ее данным, президент России Владимир заявил о «провокационных действиях Киева», который якобы целенаправленно обостряет обстановку на Донбассе.