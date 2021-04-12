В Украине в начале недели дожди, грозы и заморозки по ночам

В понедельник, 12 апреля, в Украине переменная облачность, в юго-восточной части страны — кратковременные дожди и грозы, на остальной территории без осадков, лишь в северных и центральных областях днем местами небольшой дождь.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, ветер завтра будет северо-восточный, в западных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью в юго-восточной части страны 4-9° тепла, на остальной территории 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°; днем 11-16 ° тепла, в западных и восточных областях 15-20°; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла.

13-14 апреля в Украине также переменная облачность, без существенных осадков, 14 апреля в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, днем и в восточных областях дождь, в Карпатах с мокрым снегом, ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°, в восточных, 13 апреля и в западных областях до 20°, 14 апреля в западных областях 7-12°; в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла.

15-16 апреля в западных областях дожди, в Карпатском регионе с мокрым снегом, днем 16 апреля без существенных осадков. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-12°, в Карпатах ночью и днем 1-6° тепла. На остальной территории кратковременные дожди, 15 апреля на востоке страны без существенных осадков. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-14°, в восточных областях 14-19°.

В столичном регионе 12 апреля переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, ветер северо-восточный, 7-10 м/с. Температура в столице ночью 3-5° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 14-16° тепла; по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.

13-14 апреля в Киеве сохранится переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 11-16°.

15-16 апреля в столице ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.