На сайте парламента появился текст законопроекта о ликвидации ОАСК

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, документом предусматривается ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве и определить, что территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.

Также законопроект предлагает установить, что со дня вступления в силу закона Окружной административный суд города Киева прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудных этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.

Согласно обнародованному тексту, реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год на финансирование органов в системе правосудия.

Кроме того сообщается, что для надлежащей реализации этого законопроекта также вносится проект Закона Украины «О внесении изменения в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который зарегистрирован в Верховной Раде под номером 5370.

В пояснительной записке отмечается, что оба законопроекта содержательно связаны, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно.

Также отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В то же время другим законопроектом № 5370 "О внесении изменения в раздел ХII "Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», как указано в пояснительной записке, «предлагается дополнить раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» новым пунктом 32, установив, что во время ликвидации Окружного административного суда города Киева положения части шестой статьи 147 указанного закона о порядке прекращения осуществления правосудия ликвидируемым судом и передаче им судебных дел применяются с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О ликвидации окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда».

Напомним, что президент Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.