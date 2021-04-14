Войти
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
дружба народов
Байден поговорил с Путиным про Украину и предложил личную встречу
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад
позиция
Зеленский считает, что Россия на Донбассе «тестирует» Запад

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

На сайте парламента появился текст законопроекта о ликвидации ОАСК

232
На сайте парламента появился текст законопроекта о ликвидации ОАСК

На сайте Верховной Рады появился текст президентского законопроекта № 5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда.

Так, согласно пояснительной записке к проекту закона, документом предусматривается ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд с местонахождением в Киеве и определить, что территориальная юрисдикция Киевского городского окружного административного суда распространяется на город Киев.

Также законопроект предлагает установить, что со дня вступления в силу закона Окружной административный суд города Киева прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел, подсудных этому суду, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.

Согласно обнародованному тексту, реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на соответствующий год на финансирование органов в системе правосудия.

Кроме того сообщается, что для надлежащей реализации этого законопроекта также вносится проект Закона Украины «О внесении изменения в раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», который зарегистрирован в Верховной Раде под номером 5370.

В пояснительной записке отмечается, что оба законопроекта содержательно связаны, их рассмотрение, принятие и вступление в силу должны проходить одновременно.

Также отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В то же время другим законопроектом № 5370 "О внесении изменения в раздел ХII "Заключительные и переходные положения «Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», как указано в пояснительной записке, «предлагается дополнить раздел XII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» новым пунктом 32, установив, что во время ликвидации Окружного административного суда города Киева положения части шестой статьи 147 указанного закона о порядке прекращения осуществления правосудия ликвидируемым судом и передаче им судебных дел применяются с учетом особенностей, определенных Законом Украины «О ликвидации окружного административного суда города Киева и образовании Киевского городского окружного административного суда».

Напомним, что президент Владимир Зеленский 13 апреля внес в Верховную Раду как неотложный проект закона о ликвидации Окружного административного суда Киева.

Читайте также: В НАН сообщили о прохождении Украиной пика заболеваемости COVID-19

После этого глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк написал в Фейсбук, что спокойно относится к данному решению. При этом он считает, что за этим решением стоят иностранцы и проплаченные ими активисты, которые всё больше управляют украинским государством.

В пресс-службе ОАСК, в свою очередь, заявили, что многочисленные публикации в СМИ о низком рейтинге доверия населения к судам не соответствуют действительности, и что суды находятся под давлением негативной информационной кампании в СМИ.

Верховная Рада, ОАСК
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 14 апреля 2021
Вторник, 13 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Если завтра война, кто же наши друзья?

Сегодня не только в информационном, но и экспертном поле Украины среди прочих весьма активно продвигаются два тезиса: Первый - Вашингтон поддержит Украину в случае военного столкновения с Россией. Второй - Вашингтон дал добро на военную операцию на Донбассе. Они опасны уже по отдельности: первый - заведомо ложный, а второй является ошибочной экстраполяцией готовности Вашингтона извлекать из обострения украино-российского противостояния собственные политические дивиденды (например, блокирование «Северного Потока-2»). А вот вместе взятые они представляют собой смертельно опасную гремучую смесь.
Роман Губриенко
Роман Губриенко
журналист

Пятый выпуск «Паломницы»: можно ли научиться милосердию?

В русском языке слово «милостыня» и «подаяние», являются синонимами, и зачастую употребляются вместе «подаяние милостыни». На английский язык два эти слова переводятся одинаково - «alms-giving». Но в новом фильме Оксана Марченко использует именно слово «милостыня», а не «подаяние». И этот, на первый взгляд второстепенный семантический аспект играет колоссальную роль.
Эдуард Долгачев
Эдуард Долгачев
журналист

«Пора валить!» Как невинная фраза из переписки стала сигналом для избирателей

Что должен подумать простой украинец, если депутат от партии власти, которая отвечает за все происходящее в Украине, прямо пишет «нужно ВАЛИТЬ из ЭТОЙ страны»? Простой украинец сделает вывод, что даже депутат от «Слуги народа» - т.е. представитель политической элиты – оценивает результаты политики Зеленского и «зеленых» как «ужас-ужас-ужас». Ну а в самом деле как можно оценивать результаты деятельности ЭТОЙ власти?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016