В НАН сообщили о прохождении Украиной пика заболеваемости COVID-19

В Украине пройден пик заболеваемости COVID-19. Сейчас в стране наблюдается снижение количества новых заражений.
Об этом сообщает Национальная академия наук Украины.
Согласно данным ученых, в период с 7 по 13 апреля в Украине снизилось число новых заражений в день. При этом в НАН отметили, что официальная статистика может незначительно искажать данные из-за нерегулярности внесения устаревших случаев.
«Но динамика общего количества положительных ПЦР-тестов указывает, что период плато пройден и началось снижение», — отметили ученые.
Скоро можно ожидать и снижение смертности.
«По летальным исходам пиковый период еще не преодолен, начало снижения количества летальных случаев можно ожидать на следующей неделе», — сообщили ученые.
Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина выходит на плато по COVID-19. По его словам, ситуация с заболеваемостью и госпитализациями стабилизировалась.
Отметим, за вчера в Украине выявили 14 553 новых случая коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской и Одесской областях.
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