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Рада завтра соберется на внеочередное пленарное заседание

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Рада завтра соберется на внеочередное пленарное заседание

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе народных депутатов на четверг, 15 апреля.

«В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание... на 16 часов 15 апреля 2021 года», — сообщает сайт парламента в среду.

Верховная Рада
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