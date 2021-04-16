Зеленский обсудил с Макроном членство Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский предложил французскому президенту Эмманюэлю Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в Европейский Союз.

«Мы сделали декларацию, которую мы заключаем со странами-партнерами, странами-членами Европейского Союза, в которой та или иная страна подписывает с нами декларацию, в которой она поддерживает Украину в стремлении быть членом Европейского Союза. Скажу вам откровенно, что несколько стран уже подписали эту декларацию. Есть страны, которые знакомятся сейчас с этой декларацией. Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ», — сказал Зеленский на брифинге по результатам переговоров с президентом Франции Макроном в Париже в пятницу.

Он также заявил, что обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном вопрос членства Украины в НАТО.



«С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече. А с господином Макроном мы обсуждали этот вопрос (членства Украины в НАТО — ред.)», — сказал Зеленский на брифинге.

Он отметил, что Киев чувствует поддержку Франции в вопросе получения Украиной плана действий по членству в НАТО. «Я бы хотел услышать конкретику, когда это может быть, но все зависит не только от Франции... Хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении этого вопроса», — сказал Зеленский.

Зеленский в пятницу прибыл в Париж, где провел переговоры с Макроном, а также встречу в видеоформате с канцлером Германии Ангелой Меркель.