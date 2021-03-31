В Кремле уверяют, что Макрон и Меркель ничего не требовали от РФ по Донбассу

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в ходе конференции с президентом РФ Путиным не требовали, чтобы Россия взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия на Донбассе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, видеоконференция, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация в Украине, круг тем был значительно шире. «Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата», — подчеркнул представитель Кремля.
По его словам, «круг тем был гораздо шире, чем Украина». «Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно», — отметил Песков.
Путин, Макрон и Меркель согласны, что нормандский саммит необходим, но нужно выполнить парижские договоренности, лидеры также согласились с необходимостью активизировать работу политических советников «нормандской четверки», сообщил пресс-секретарь президента РФ.
По словам Пескова, Путин заявил Меркель и Макрону, что нужно использовать все влияние, «чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций».
Песков также отметил, что Путин в ходе трехсторонней конференции не обозначал никаких «красных линий» в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, эти положения уже давно им известны.
«Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону. Поэтому в этом нет необходимости. В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей», — сказал Песков.
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