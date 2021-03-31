Войти
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
резонанс
Аваков собирается использовать «его» русский язык «для контрпропаганды»
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»
инициатива
Зеленский хочет ввести в Украине «паспорта вакцинации»

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

мирный процесс
RSS

В Кремле уверяют, что Макрон и Меркель ничего не требовали от РФ по Донбассу

179
В Кремле уверяют, что Макрон и Меркель ничего не требовали от РФ по Донбассу

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в ходе конференции с президентом РФ Путиным не требовали, чтобы Россия взяла на себя обязательство по стабилизации перемирия на Донбассе, заявил журналистам в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, видеоконференция, которая прошла во вторник, не была подменой минского формата. На переговорах обсуждалась не только ситуация в Украине, круг тем был значительно шире. «Еще раз повторю, что это никоим образом не было подменой минского формата», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, «круг тем был гораздо шире, чем Украина». «Хотя на Украине тоже остановились достаточно подробно», — отметил Песков.

Путин, Макрон и Меркель согласны, что нормандский саммит необходим, но нужно выполнить парижские договоренности, лидеры также согласились с необходимостью активизировать работу политических советников «нормандской четверки», сообщил пресс-секретарь президента РФ.

По словам Пескова, Путин заявил Меркель и Макрону, что нужно использовать все влияние, «чтобы Киев отказался от потенциальных провокаций».

Читайте также: Украина за два месяца должна получить почти 5 млн доз COVID-вакцины

Песков также отметил, что Путин в ходе трехсторонней конференции не обозначал никаких «красных линий» в связи с ситуацией на юго-востоке Украины, эти положения уже давно им известны.

«Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру Меркель, и президенту Макрону. Поэтому в этом нет необходимости. В целом речь шла о безальтернативности выполнения условий минских договоренностей и той проблемной ситуации, которая имеется сейчас в связи с невыполнением этих договоренностей», — сказал Песков.

Ангела Меркель, Владимир Путин, Донбасс, Эммануэль Макрон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 31 марта 2021
Вторник, 30 марта 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Екатерина Стриженова
Екатерина Стриженова
юрист

Запрет телеканалов – это нарушение не только законов Украины, но и целого списка международных конвенций

02.02.2021 Президент Украины подписал Указ № 43/2021 о введении в действие решения СНБО касательно персональных санкций в рамках Закона Украины «О санкциях». В результате – работу прекратили такие каналы как 112, NewsOne, ZIK. Насколько законны этот Указ и его оперативное исполнение – вопрос, ответ на который будет получен в результате судебных тяжб. Но пока суд да дело, взглянем на возникшую ситуацию с несколько иной, не «майданной» точки зрения.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

В ОПЗЖ обыски. «Батькивщине» и «Свободе» приготовиться?

По официальной информации Минюста, в Крыму давно не существует никаких ячеек либо других структурных подразделений «Украинского выбора», поскольку участники движения в Крыму сами заявили о выходе из этой организации еще в марте 2014 года и своем переименовании. А исполком “Украинского выбора” принял решение о ликвидации отдельных подразделений организации в Крыму. В то же время ряд украинских политических партий имеют свои отделения в Крыму.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Сериал под названием «Позвони мне, позвони!» продолжается

Сегодня появились новые эпизоды. В интервью для «Голоса Америки» заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, почему телефонного разговора Байдена и Зеленского до сих пор не случилось, намекнул, что такой звонок надо заслужить. А если дословно, то – «звонок, учитывая его символичность, должен быть подкреплен действиями». Но тут понимаете ли, какое дело - действий, которые могли бы понравиться американцам, за последние пару месяцев было немало.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016