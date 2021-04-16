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Власти России хотят признать все организации Навального экстремистскими

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Власти России хотят признать все организации Навального экстремистскими

Прокуратура Москвы подала иск о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов оппозиционера Алексея Навального и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ), сообщается на сайте российского ведомства.

Столичная прокуратура заявила, что провела проверку указанных организаций и пришла к выводу, что «фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции».

В надзорном ведомстве утверждают, что ФБК, «Штабы Навального» и ФЗПГ осуществляют деятельность иностранных и международных организаций в России, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной.

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Напомним, сам Навальный сейчас находится в колонии. В 2014 году суд признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в мошенничестве и легализации преступных средств. Они, как считает следствие, убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор несправедливым, Верховный суд РФ отказался его отменить.

2 февраля 2021 года районный суд Москвы заменил оппозиционеру условный срок на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев. В колонии у него начались проблемы со здоровьем: он жаловался на боли в спине, врачи нашли у него две грыжи. Из-за недопуска к нему врача политик с 31 марта объявил голодовку. Его сторонники утверждают, что Навальному угрожают принудительным кормлением.

Алексей Навальный, ФБК
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Пятница, 16 апреля 2021
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