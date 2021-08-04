В России вступило в силу решение о запрете структур оппозиционера Навального

Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве признал законным решение Мосгорсуда о запрете и ликвидации Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов оппозиционера Алексея Навального. Ранее 9 июня эти организации признали экстремистскими.
«Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения, решение суда первой инстанции — без изменения» ,— цитируют российские СМИ судью, огласившего постановление. Заседание прошло в закрытом режиме. Таким образом, решение Мосгорсуда вступило в силу.
26 апреля Мосгорсуд приостановил деятельность штабов Алексея Навального, 27 апреля аналогичные меры наложили на ФБК и ФЗПГ. 29 апреля координатор штабов политика Леонид Волков объявил об их роспуске. Он объяснил это решение тем, что сохранение сети штабов «немедленно будет подведено под статью об экстремизме и повлечет за собой уголовные сроки для тех, кто работает в штабах, кто сотрудничает с ними, кто им помогает».
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