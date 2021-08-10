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Структуры Навального внесли в РФ в список экстремистских организаций

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Структуры Навального внесли в РФ в список экстремистских организаций

Некоммерческие организации оппозиционера Алексея Навального «Фонд борьбы с коррупцией» и «Фонд защиты прав граждан», признанные ранее в РФ иностранными агентами, включены Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Обновленный перечень таких организаций представлен на сайте ведомства во вторник.

Таким образом, теперь у организаций официально будут заблокированы банковские счета, они также будут лишены возможности открывать новые счета.

9 июня 2021 года Мосгорсуд признал оба этих фонда, связанных с Алексеем Навальным, а также «Штабы Навального» экстремистскими организациями по иску прокуратуры Москвы. Также суд удовлетворил требование прокуроров о ликвидации ФБК, ФЗПГ и запрете деятельности «Штабов Навального» и обратил в собственность государства имущество ФБК, которое останется после удовлетворения требований кредиторов.

По оценке российского ведомства, все три структуры «под прикрытием либеральных лозунгов» пытаются создать условия «для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации» с целью «создания условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». Прокуроры также считают, что все три организации координируют из-за рубежа.

В начале августа это решение суда вступило в силу.

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10 августа СКР возбудил уголовное дело о сборе денег в пользу экстремистских и запрещенных организаций ФБК и «Штабы Навального». По делу проходят соратники политика Леонид Волков, Иван Жданов и другие.

Алексей Навальный, ФБК
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