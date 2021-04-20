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СБУ срывает и затягивает рассмотрение судебного иска относительно санкций против телеканалов

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СБУ срывает и затягивает рассмотрение судебного иска относительно санкций против телеканалов

19 апреля 2021 года Верховный Суд начал рассмотрение дела по иску ООО «Телерадиокомпания «Новые коммуникации» относительно обжалования указа президента Украины от 2 февраля 2021 года о введении санкций против телеканала ZIK.

Слушание дела было отложено по ходатайству Службы безопасности Украины. Основанием для ходатайства об отложении дела было указано отправка СБУ в суд документов, которые представляют собой государственную тайну и которые, по утверждению СБУ, служили основой для введения санкций.

Об этом сообщает «Первый независимый».

Аналогичная ситуация имела место в других делах по обжалованию указа президента от 2 февраля 2021 года о введении санкций к телеканалам. СБУ обращалась с ходатайством о продлении процессуальных сроков предоставления объяснений по делу по поводу оснований для введения санкций, обосновывая это необходимостью выполнения определенного объема работы по подготовке документов. Вследствие этого документы предоставлялись суду со значительными задержками, что, в свою очередь, приводит к затягиванию рассмотрения дел. Указанные документы до настоящего времени не были предоставлены в распоряжение представителей истца для ознакомления.

Поэтому до настоящего времени остается непонятным, что именно мешало СБУ предоставить суду документы об основаниях для применения санкций, если такие документы на самом деле существуют и предоставлялись СНБО и президенту Украины для принятия решения о введении санкций.

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Издание напоминает, что в последнее время указами президента Украины были применены санкции к ряду юридических и физических лиц, в том числе граждан Украины. В результате введения санкций полностью заблокированы деятельность и нормальный уклад жизни лиц, в отношении которых введены санкции. Отличительной чертой указов является то, что жесткие ограничительные меры приняты по внесудебной закрытой процедуре. При этом о конкретных причинах введения санкций не сообщают, а дают довольно размытую ссылку на интересы национальной безопасности.

СБУ, блокировка телеканалов
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