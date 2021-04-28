Украина ожидает в мае около 1 млн доз вакцины Pfizer

Украина ожидает получить в мае почти 1 млн доз вакцины Pfizer в рамках COVAX и по контракту, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первое — это COVAX — 473 тыс. доз. Мы получили официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках от 17 до 18 мая. Также в мае ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer получить где-то также в 500 тыс. доз. Будут использованы, согласно плану вакцинации, в категориях групп риска для людей старше 60 лет или людей, имеющих сопутствующие заболевания», — рассказал Степанов в эфире телеканала «Наш» во вторник.
О сроках поставки китайской вакцины CoronaVac министра сказал: «Кстати, мы сегодня получили подтверждение, в том числе от посла Китая в Украине, что следующие 500 тыс. доз вакцины должны прибыть в Украину до 30 апреля».
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