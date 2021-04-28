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Reuters узнал о нежелании банков финансировать канал в обход Босфора

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Reuters узнал о нежелании банков финансировать канал в обход Босфора

Ведущие банки Турции отказываются от финансирования проекта строительства канала в обход Босфора. Причиной этого являются экологические, политические и финансовые риски, пишет Reuters со ссылкой на источники в банках и финансовых кругах Турции.

Шесть ведущих банков Турции, среди которых Garanti Bank, Is Bank и Yapi Kredi, подписали поддерживаемый ООН документ о принципах ответственного банковского дела, которые призывают избегать причинения вреда окружающей среде и жителям планеты. Именно это может стать препятствием для их участия в проекте, отмечают два собеседника агентства.

Предполагалось, что строительство канала (шириной около 150 м и глубиной 25 м) должно завершиться к 2023 году, когда в Турции будет праздноваться столетие республики. Критики проекта указывали на опасность, которую он создает для экологии региона, а также связанную с его реализацией угрозу возникновения проблем снабжения Стамбула питьевой водой, для которого используется вода из озера Теркос и водохранилища Сазлидере.

По данным Союза палат турецких инженеров и архитекторов, канал разрушит морскую экосистему и источники, которые на треть обеспечивают Стамбул пресной водой. Мэр города и большинство его жителей также неоднократно выступали против строительства канала.

Кроме того, по словам источников Reuters, для большинства турецких банков финансовые риски от участия в проекте, вероятно, будут слишком высокими. Участие в столь масштабном проекте может ограничить их кредитные возможности, особенно с учетом того, что существует риск срыва проекта на позднем этапе строительства. В 2019 году общая стоимость строительства канала оценивалась в $13 млрд, что делает его одним из самых дорогих инфраструктурных проектов страны.

Как отмечает Reuters, нежелание турецких банков финансировать проект повышает вероятность того, что в финансировании строительства примут участие госструктуры и иностранные инвесторы.

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С идеей постройки канала в обход Босфора, который соединит Черное и Мраморное моря и пройдет через западную окраину Стамбула, выступил в 2011 году президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на тот момент возглавлял правительство страны. По его мнению, он позволил бы уменьшить нагрузку на пролив (в обоих направлениях по нему ежедневно проходит больше ста судов) и вывести за пределы вод Стамбула суда, везущие наиболее опасные грузы.

По оценкам турецких властей, будущий канал «Стамбул» сможет пропускать около 160 судов в день, включая крупные танкеры. По мысли авторов проекта, это позволит решить проблему с очередями, которые регулярно образуются у входа в Босфор.

Стамбул, Босфор
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