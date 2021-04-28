Нынешнюю цену электроэнергии для населения продлят до 30 июня

Правительство продлит действие социальных обязательство по обеспечению населения электроэнергией и оставляет до 30 июня ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-ч, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение Кабмин планирует принять в ходе заседания в среду, анонсировал премьер, открывая его.

По его словам, поставщики универсальных услуг, обеспечивающие ресурсом бытовых потребителей, будут получать его от ЧАО «Укргидроэнерго» и НАЭК «Энергоатом» напрямую — минуя ГП «Гарантированный покупатель».