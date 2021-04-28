Кабмин не будет усиливать карантин на майские праздники

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство не будет усиливать карантинные ограничения на Пасху и в период майских праздников, но усилит меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений.
«Правительство не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Но усилим меры контроля за соблюдением уже установленных ограничений. Прежде всего, речь идет о социальной дистанции и масочном режиме», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.
Премьер попросил граждан прислушиваться к Министерству здравоохранения, лидеров церквей и религиозных организаций, которые призывают соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома.
Напоним, что местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе с 1 мая. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте, откроют магазины и рестораны.
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