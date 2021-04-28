Продажи Huawei падают второй квартал подряд из-за санкций США

Продажи компании Huawei в первом квартале текущего года упали на 16,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составили 152,2 млрд юаней ($23,5 млрд). Публикуя отчетность, руководство Huawei предупредило, что и весь 2021 год будет для компании непростым. В отчетности указывается однако, что прибыльность за последний квартал выросла на 3,8% до 11,1%. Компания не раскрыла информацию о чистой прибыли по итогам квартала и не опубликовала других финансовых показателей.
За падением продаж стоят проблемы подразделения Huawei по производству потребительской продукции, самого прибыльного подразделения китайской компании. На его работе продолжают негативно сказываться санкции, введенные США в 2019 году и расширенные летом 2020 года.
Комментируя отчетность Huawei изданию South China Morning Post, аналитик компании IDC Уилл Вонг отметил: «Снижение соответствует ожиданиям, учитывая важную роль потребительского бизнеса компании и то, как торговый запрет США сказался на продажах смартфонов в мире. Текущий год станет решающим для восстановления, особенно при поддержке автомобильного и облачного подразделений, огромный размер рынка “умных“ автомобилей дает Huawei возможность компенсировать потери от смартфонов».
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