Витренко назначили главой «Нафтогаза»

Юрии Витренко назначен главой «Нафтогаза». Он был назначен на эту должность без статуса исполняющий обязанности.

Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз Украины».

"Принято решение об избрании и назначении с 29 апреля 2021 года Витренко Юрия Юрьевича главой правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета, представителей государства в совете и главы правления Андрея Коболева.

Напомним, глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев уволен со своей должности. Он возглавлял госкомпанию в течение семи лет — с марта 2014 года.