Зеленский ввел в действие решение СНБО о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 года «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти».

Соответствующий документ обнародован на сайте главы государства.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 «О мерах государственной региональной политики в поддержку децентрализации власти», — говорится в указе.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенным в действие указом президента, возложено на секретаря Совета Национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. Документ вступает в силу с момента его опубликования.

К указу приложено решение СНБО от 15 апреля 2021 года. В нем, в частности, отмечается:

Кабмину поручено с 1 июля текущего года обеспечить использование в работе органов исполнительной власти кодификатора административно-территориальных единиц и территорий территориальных общин;

министерству развития общин и территорий и Государственной службе статистики Украины с 1 января 2022 года принять меры по созданию информационно-аналитической системы мониторинга статистических и административных показателей территориальных общин с учетом современных потребностей реформирования местного самоуправления;

также этим ведомствам поручено разработать и подать в трехмесячный срок на рассмотрение Верховной Рады Украины изменения в законодательные акты относительно зачисления части налога на доходы физических лиц в местные бюджеты по месту регистрации места жительства физического лица — налогоплательщика.

Кроме того, Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра предписано вместе с местными органами власти завершить процесс передачи территориальным общинам земельных участков, принадлежащих расформированным общинам.

Также ведомство должно провести совместно с местными органами самоуправления учет земель, находящихся в собственности территориальных общин.