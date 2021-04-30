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Еще две области готовятся покинуть «красную» зону

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Еще две области готовятся покинуть «красную» зону

Киевская и Николаевская области вскоре будут переведены из «красной» в «желтую» зону эпидопасности, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в пятницу.

«В Украине ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Сегодня Минздрав готовит представление в Госкомиссию по ТЭБ и ЧС о выходе из „красного“ уровня эпидопасности Киевской и Николаевской областей, которые могут быть переведены в „желтый“ уровень эпидопасности. Таким образом, с 1 мая в Украине будет семь областей, где установлен „красный“ уровень эпидопасности», — сказал он.

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Ляшко добавил, что в то же время ни в одной области уровень загруженности коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя (65%).

карантин, Киевская область, Николаевская область
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