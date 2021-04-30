Героиня мема Disaster Girl продала его почти пол миллиона долларов

Зои Рот, чье фото стало основой для мема Disaster Girl, продала этот снимок в виде NFT-токена. Об этом сообщает газета The New York Times.
Аукцион состоялся на площадке Foundation в середине апреля. Копия фото была продана за 180 эфиров, или почти за $500 тыс. на момент сделки. Авторские права на изображение при этом остались у Рот. Кроме того, она будет получать комиссионные в размере 10% от каждой перепродажи токена. Вырученные средства девушка хочет потратить на оплату своего обучения и благотворительность.
Снимок, ставший мемом, был сделан в 2005 году отцом Зои Дэвидом. На нем девочка ухмыляется на фоне горящего дома.
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