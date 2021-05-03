В Италии в прошлом году смертность увеличилась на 18%

Почти 750 тыс. человек умерли в Италии в 2020 году, что на 18% больше, чем в 2019 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник докладе Национального института статистики (Istat).
Как указывают специалисты, одной из причин увеличения смертности стали последствия вызываемого коронавирусом заболевания. Пандемия также сказалась на соотношении смертности и рождаемости. Численность населения сократилась на 384 тыс. человек, до 59,2 млн, причем сокращение наблюдается во всех областях страны, указывает Istat.
С начала пандемии весной прошлого года от коронавирусной инфекции в Италии умерли более 120 тыс. человек из более чем 4 млн инфицированных.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016