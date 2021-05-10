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В ближайшие дни в Украине будет теплая погода почти без дождей

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В ближайшие дни в Украине будет теплая погода почти без дождей

В ближайшие сутки погоду Украины будет определять теплая и неустойчивая воздушная масса: на Левобережье будут небольшие дожди, ночью в восточной части умеренные дожди; местами грозы; на остальной территории без осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с; на Левобережье северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, днём 18-23°, на Закарпатье до 27°; в восточной части ночью 6-11° тепла, днём 10-15°.

В Киеве во вторник без осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём около 20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 мая самая высокая температура воздуха днём была 29,5° в 1924г., самая низкая ночью 0,6° в 1946г.

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В среду, 12 мая, в восточной и юго-восточной части, днём в северных, центральных, восточных областях, Закарпатье и в Карпатах небольшие кратковременные дожди, местами грозы, в отдельных районах град.

Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, ночью на востоке страны, днём в Украине местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 3-8° тепла, на юге Одесской области и Закарпатье 9-14°; днём 12-17°, на крайнем западе страны 20-25°.

В Киеве в среду без осадков; температура воздуха ночью 5-7° тепла, днём 14-16°.

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