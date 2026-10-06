Зеленський відновив можливість передавати об’єкти державної та комунальної власності в оренду за символічну плату

Президент Володимир Зеленський підписав закон №5005-IX, який відновлює можливість передавати об’єкти державної та комунальної власності для потреб внутрішньо переміщених осіб за символічну плату.
Про це повідомляється у картці документа на сайті Верховної Ради.
Як зазначається, новий закон усуває правову колізію та дозволяє передавати об’єкти державної та комунальної власності без аукціонів в оренду за символічну плату в 1 гривню для розміщення внутрішніх переселенців.
Йдеться про правову колізію, яка виникла після ухвалення закону «Про основні засади житлової політики». Зокрема, до 1 січня 2028 року пропонується зупинити дію частини десятої статті 2 цього закону.
Новий механізм передбачає такі можливості:
При цьому створюється правова підстава застосовувати механізм оренди державного та комунального майна у випадках, коли відповідні об’єкти необхідні для розміщення та проживання переселенців.
Як очікується, підписаний президентом закон дозволить громадам швидше готувати приміщення для розселення переселенців разом із донорськими організаціями. Закон передбачає можливість передачі таких об'єктів за символічну одну гривню орендної плати.
Йдеться про використання вже підготовлених приміщень для практичного розселення людей, які були змушені залишити свої домівки після повномасштабного російського вторгнення.
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