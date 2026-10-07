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УВФ: Адаптація ветеранів на новому робочому місці може тривати півтора роки і більше

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Адаптація ветеранів і ветеранок на новому робочому місці може тривати від одного-двох місяців до півтора року і більше.

Про це свідчать результати дослідження Українського ветеранського фонду (УВФ) щодо повернення ветеранів і ветеранок до цивільної зайнятості, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Адаптація може тривати від місяця-двох до півтора року і більше. Тут важлива одна деталь - як ветеран адаптується сам з собою... Ми побачили два основних джерела складності. Перше - це різна логіка організації праці, бо у війську є відповідальний, є завдання, є термін. У цивільному середовищі це все гнучкіше. Друге - це про комфорт у колективі. Найлегше там, де люди з власним досвідом війни перетинаються з тими, в кого також є цей досвід. Це може бути не тільки ветерани і військові, а й члени їх родин, члени родин зниклих безвісти, полонених та загиблих", - сказала на презентації дослідження начальниця аналітичного відділу Українського ветеранського фонду Алла Карпенко.

Вона зазначила, що серед основних причин, які спонукають ветеранів повертатися до роботи - фінансова необхідність, бажання повернутися до структурованого життя і соціуму, відновлення професійної ідентичності, продовження або переосмислення набутого досвіду та адаптація до цивільного життя.

За результатами дослідження, ветерани повертаються до зайнятості за чотирма основними сценаріями: повертаються на попереднє місце роботи, переходять у нову професію, адаптують наявну діяльність або перетворюють громадську активність на оплачувану роботу.

Окремою проблемою є представлення військового досвіду у цивільному резюме. За словами Карпенко, роботодавцям часто складно зрозуміти, які цивільні компетенції стоять за військовими посадами.

Згідно з даними дослідження, найчастіше ветерани знаходять роботу через особисті контакти, а також через ветеранські простори, ветеранські організації та спільноти, які є загальноукраїнськими, або ж в конкретних громадах.

Для дослідження аналітики провели 21 інтерв'ю з людьми, які повернулися до цивільної роботи після звільнення з війська, опитали 75 компаній і окремо поговорили з роботодавцями, що вже мають досвід найму ветеранів і ветеранок.

Зауважується, що отримані результати не є репрезентативними для всіх ветеранів та роботодавців України, а відображають виявлені тенденції та механізми.

ветерани, адаптація
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