Зеленський: Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки нового масованого удару

Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки російськими окупантами нового масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", - зазначив глава держави.

Президент додав, що були визначені строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються.