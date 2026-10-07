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Зеленський: Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки нового масованого удару

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Українська розвідка отримала інформацію щодо підготовки російськими окупантами нового масованого удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.

"Отримали сьогодні оновлену інформацію від розвідки щодо підготовки росіян до масованого удару. Готуємо протидію", - зазначив глава держави.

Президент додав, що були визначені строки виконання значної частини завдань, першочергові вже реалізовуються.

Зеленський
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