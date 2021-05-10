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Кипр будет пускать украинцев, прошедших полный курс вакцинации

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Кипр будет пускать украинцев, прошедших полный курс вакцинации

Пассажиры, прошедшие полный курс вакцинации вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также российским препаратом «Спутник V» смогут с наступившего понедельника приезжать в Республику Кипр без сертификата о прохождении диагностического теста на коронавирус. Такое решение приняли власти островного государства, а в минувшую субботу кипрское министерство здравоохранения обнародовало инструкции для вакцинированных лиц.

Как сказано в сообщении Минздрава, «всех тех пассажиров, у которых есть действительная карта вакцинации от ковида, вне зависимости от их гражданства и страны, из которой они прибывают, больше не будут просить о том, чтобы они уходили на самоизоляцию, оставались в карантине или проходили какой-либо тест на ковид». От карантина и тестов будут избавлены лица, у которых есть «карта вакцинации из стран Европейского союза, стран Европейской экономической зоны — Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, а также из Швейцарии, Израиля, Великобритании, России, ОАЭ, Украины, Иордании, Ливана, Египта, Беларуси, Сербии, Катара, Бахрейна, США, Армении, Грузии, Канады и Кувейта».

В министерстве подчеркнули, что пассажиры должны иметь карту прививок одним из следующих противовирусных препаратов: Pfizer — BioNTech, Vaxzevria, Moderna, Janssen, «Спутник V», а также должны уже завершить получение всех необходимых доз. В связи с тем, что применение вакцины Janssen предусматривает только одну инъекцию, действует правило, согласно которому приезжать на Кипр без теста можно через две недели после прививки этим препаратом. Карта вакцинации должна быть у прилетающих на руках, кроме того, вакцинированным пассажирам необходимо заполнить в течение 24 часов перед вылетом на Кипр специальную форму CyprusFilghtPass на сайте www.cyprusflightpass.goc.cy/en/vaccinated-fly-request.

Также следует знать, что у властей острова все равно остается право подвергать в аэропортах диагностическому тестированию в выборочном порядке отдельно взятых вакцинированных пассажиров.

Наделение правом приезда на Кипр без диагностического теста тех пассажиров, которые были привиты вакциной от коронавируса, совпало по срокам с выходом острова из жесткого двухнедельного карантина. С понедельника в Республике Кипр открываются все магазины и предприятия сферы обслуживания, включая кафе и рестораны, у которых, правда, в мае для посетителей будут доступны только террасы на свежем воздухе, а внутренние помещения откроют двери 1 июня.

Однако для прохода в кафе и рестораны, промтоварные магазины, театры и кинотеатры, музеи, тренажерные залы, а также для участия в таких церемониях, как свадьбы, крестины и похороны, с сегодняшнего дня необходимо предъявлять пропуск, свидетельствующий о том, что лицо не является распространителем инфекции. Роль такого пропуска могут сыграть либо свидетельство об отрицательном результате молекулярного ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста на его антигены, пройденного в течение последних 72 часов (трех суток), либо документы, подтверждающие, что человек или уже был заражен этим вирусом в течение предыдущих шести месяцев, что создает вероятность наличия антител, или уже привит хотя бы одной дозой вакцины против коронавируса не позднее чем три недели назад.

Вместе с тем этот пропуск не понадобится тем, кто будет посещать муниципальные рынки, парикмахерские и салоны красоты, собираться группами численностью не более 10 человек в общественных местах на открытом воздухе, в том числе в парках, скверах, на пляжах, берегах водохранилищ и в пикниковых зонах. При этом на острове будет действовать запрет на массовые собрания, акции протеста, любые парады, концерты, ярмарки и фестивали в общественных и частных местах.

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С 10 июня сократится действие комендантского часа. На острове с сегодняшнего дня также отменяются любые ограничения на число выходов из дома по неслужебной необходимости. То есть жителям и гостям Кипра больше не надо извещать власти при помощи СМС о цели выхода за пределы дома, квартиры или отеля.

Кипр, коронавирус
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