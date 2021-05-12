Россия в июне начнет выпуск вакцины AstraZeneca

Первая партия вакцины AstraZeneca, произведенной на мощностях «Р-Фарм», будет выпущена в гражданский оборот на экспорт в течение июня, сообщил РБК гендиректор компании Василий Игнатьев.
«Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива», — рассказал Игнатьев. По его словам, «Р-Фарм» будет заниматься экспортом препарата совместно с РФПИ.
Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина «Р-Кови», произведенная на мощностях «Р-Фарм» по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта. Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России.
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