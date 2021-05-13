Глава американской администрации Джо Байден считает, что президентом США должен был стать его старший сын Бо, умерший в мае 2015 года. С таким признанием глава Белого дома выступил в среду в интервью телеканалу MSNBC.

Вопрос о Бо был задан президенту в самом конце беседы, которая была посвящена в основном борьбе с распространением нового коронавируса в стране. «Вы меня всегда застаете врасплох с вопросами о Бо, благослови его Господь. Он должен был бы сидеть в этом кресле», — заявил Джо Байден.

Бо Байден умер от рака мозга, когда ему было 46 лет. Лишь незадолго до смерти он оставил должность генерального прокурора штата Делавэр. Первая жена и 13-месячная дочь Джо Байдена погибли в автокатастрофе в 1972 году.

Бо умер в то время, когда Джо Байден рассматривал возможность участия в американских президентских выборах 2016 года. Джо Байден учитывал тогда в том числе готовность членов своей семьи, которые, как и он сам, скорбели из-за утраты близкого, к долгой и изнурительной агитационной кампании. Как объявил в итоге в ту пору Джо Байден, он решил не включаться в гонку, несмотря на то, что Бо незадолго до смерти, по данным американской печати, уговаривал отца принять участие в выборах.

В 2008-2009 годах Бо Байден в составе своего подразделения Национальной гвардии Делавэра принимал участие в военной операции США в Ираке. Был военным юристом, имел звание майора. Служил в Ираке под командованием нынешнего министра обороны США Ллойда Остина, который тогда находился на действительной военной службе в генеральском чине.