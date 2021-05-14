В США бывший спецназовец получил более 15 лет за шпионаж в пользу РФ

Суд в Вирджинии приговорил признанного виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения Армии США (также известны как «зеленые береты») Питера Рафаэля Дзибински Деббинса более чем к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщают газета The Washington Post и агентство Associated Press.
Согласно сообщению, окружной судья США Клод Хилтон приговорил 46-летнего Дзибински Деббинса к 15 годам и 8 месяцам заключения. Прокурор добивался 17-летнего срока, адвокат просил пять лет колонии.
Сторона защиты настаивала, что Дзибински Деббинс нанес минимальный ущерб государству и что российские спецслужбы якобы шантажировали его, угрожая разоблачить его гомосексуальные связи во времена службы в спецназе.
Сам Дзибински Деббинс на слушаниях по вынесению приговора принес извинения, назвав себя жертвой Главного разведывательного управления (ГРУ) России, отметило издание.
«Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет», — сказал Дзибински Деббинс. Он добавил, что «ГРУ не угрожает — оно выполняет обещания».
Дзибински Деббинс был арестован в США в конце августа 2020 года. По версии следствия, его завербовали в 1996 году в Челябинске, куда он прибыл по линии образовательной программы. С тех пор и по январь 2011 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, считают американские следователи.
По данным США, Дзибински Деббинс передавал сотрудникам разведки сведения, которые он получил во время службы в американской армии, в том числе данные о подразделениях химической защиты и специального назначения. Он среди прочего предоставил имена и данные о некоторых бывших сослуживцах, подчеркнули следователи.
В ноябре 2020 года он признал вину в сговоре с сотрудниками российской разведки и предоставлении им данных о нацбезопасности США.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016