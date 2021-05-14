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В США бывший спецназовец получил более 15 лет за шпионаж в пользу РФ

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В США бывший спецназовец получил более 15 лет за шпионаж в пользу РФ

Суд в Вирджинии приговорил признанного виновным в шпионаже в пользу России бывшего служащего сил специального назначения Армии США (также известны как «зеленые береты») Питера Рафаэля Дзибински Деббинса более чем к 15 годам тюрьмы. Об этом сообщают газета The Washington Post и агентство Associated Press.

Согласно сообщению, окружной судья США Клод Хилтон приговорил 46-летнего Дзибински Деббинса к 15 годам и 8 месяцам заключения. Прокурор добивался 17-летнего срока, адвокат просил пять лет колонии.

Сторона защиты настаивала, что Дзибински Деббинс нанес минимальный ущерб государству и что российские спецслужбы якобы шантажировали его, угрожая разоблачить его гомосексуальные связи во времена службы в спецназе.

Сам Дзибински Деббинс на слушаниях по вынесению приговора принес извинения, назвав себя жертвой Главного разведывательного управления (ГРУ) России, отметило издание.

«Я страдал в одиноком молчании в течение 25 лет», — сказал Дзибински Деббинс. Он добавил, что «ГРУ не угрожает — оно выполняет обещания».

Дзибински Деббинс был арестован в США в конце августа 2020 года. По версии следствия, его завербовали в 1996 году в Челябинске, куда он прибыл по линии образовательной программы. С тех пор и по январь 2011 года он сотрудничал с российскими спецслужбами, считают американские следователи.

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По данным США, Дзибински Деббинс передавал сотрудникам разведки сведения, которые он получил во время службы в американской армии, в том числе данные о подразделениях химической защиты и специального назначения. Он среди прочего предоставил имена и данные о некоторых бывших сослуживцах, подчеркнули следователи.

В ноябре 2020 года он признал вину в сговоре с сотрудниками российской разведки и предоставлении им данных о нацбезопасности США.

Россия, США, шпионаж
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